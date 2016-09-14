Трагическое ДТП со смертельным исходом случилось минувшей ночью на КАД в Петербурге. Около полуночи 13 сентября автомобиль ВАЗ 2111 врезался в машину дорожников на кольцевой. Об этом сообщили свидетели аварии. Водитель ВАЗ погиб.

"На Проспекте Культуры, на мосту перед выездом на КАД, ВАЗ-2111 влетел в зад стоящей уборочной машине", - рассказали очевидцы в соцсетях.

Информацию об аварии подтвердили и в МЧС города.

- 13 сентября в 23:05 на пульт дежурного "01" поступило сообщение о ДТП в Калининском районе. На проспекте Культуры, у дома №30, произошло столкновение двух автомобилей - ВАЗ и КАМаз, - рассказали Metro в пресс-службе ведомства, - Прибывшее пожарное подразделение привлекалось для оказания технической помощи и сбора информации. Сведения о пострадавших уточняются.

Автомобилисты после страшной новости о ДТП на Культуры вновь подняли тему об уборочной технике в ночное время суток на КАД и на подъездах к кольцевой. Многие уверяют, что работают дорожники без предупреждающих знаков - и в левой полосе.

"Спецтехника очень часто, почти постоянно, работает без каких-либо предупреждающих знаков!!", - возмущаются водители.

В случае в ДТП на Культуры минувшей ночью, уборочная машина работала с включенными проблесковыми маячками. Это видно на фото, которые есть в Сети. Подтверждают информацию и автомобилисты.

"Проезжал там за несколько минут до ДТП, "пылесос" стоял в крайнем левом на аварийке и с маяками, но без движения. Но я его еще с перекрестка "Культуры/Просвет" видел", - пишут блогеры.

"Вижу из окна. Все еще лежит. Дорога хорошо просматривается, маяки на "уборке" горят..... Как получилось? Вопрос...", - рассказали очевидцы.

По уточненным данным, в машине ВАЗ в момент аварии были два молодых человека. Мужчина с пассажирского сиденья получил травму головы и был доставлен в больницу.