На КАД в Петербурге вечером 10 ноября откроют движение по Беляевскому мосту через Охту.

Из-за ремонтных работ у развязки с Шафировским проспектом на КАД образовывались огромные пробки.

Как пишет Life со ссылкой на ФКУ ДСТО "Санкт-Петербург", движение в оба направления будет осуществляться по внешнему и внутреннему кольцу КАД по трём полосам в каждом направлении. Закрыты будут четвёртые полосы по внешнему и внутреннему кольцу на двое суток на период восстановления барьерного ограждения.

На мосту заменили и отремонтировали швы, покрасили арки пролётов, поменяли шумоизоляционные экраны и сменили асфальт.