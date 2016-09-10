Утром 10 сентября движение на внутреннем кольце КАД перед развязкой с Мурманским шоссе было частично парализовано. Причиной стало серьёзное ДТП, в результате которого грузовик перевернулся на бок.

"На КАДе перед Мурманской - жесть, - пишут участники паблика "ДТП и ЧП / Петербург". - Грузовик занесло, он упал и превратил ВАЗ-2114 в фарш".

Пол словам очевидцев, водитель грузовика не пострадал. Водитель легковушки был госпитализирован с места ДТП в тяжёлом состоянии.

Как уточняют свидетели аварии, самосвал въехал в легковушку в тот момент, когда та стояла на обочине на «аварийке».