Неизвестный порезал ножом двух человек возле кафе на юго-востоке Москвы.

Как сообщает РИА Новости источник в правоохранительных органах, ночью в кафе на Совхозной улице между тремя гражданами возник словесный конфликт. Они пошли разбираться между собой на улицу, где мужчина ножом изрезал двоих граждан.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт инцидента, не уточнив обстоятельства произошедшего.

"Сегодня в 2.50 в районе третьего дома по Совхозной улице произошел конфликт между гражданами, в ходе которого неизвестный причинил колото-резаные раны двум гражданам. Пострадавшие направлены в медучреждение", — сказал дежурный офицер.

Он отметил, что ведётся поиск нападавшего.