На юге Таиланда микроавтобус на большой скорости врезался в жилой дом у обочины трассы, в результате ДТП погибли три туриста, в том числе – двое россиян.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на интернет-газету Phuket News, микроавтобус сошёл с трассы по неизвестным причинам. По информации издания, авария произошла около 07.30 в среду (03.30 мск).

В аварии микроавтобуса пострадали семь человек. Гражданство раненых издание не уточняет, однако есть вероятность, что раненые и третий погибший тоже могут оказаться гражданами РФ.

Микроавтобус, выехавший рано утром в среду с острова Пхукет, вёз туристов, у которых заканчивался срок безвизового пребывания в Таиланде, к границе с Малайзией для выезда из страны и обратного въезда, чтобы "открыть" новый 30-дневный период безвизового пребывания.

Ростуризм пока не располагает данными о том, были ли среди пострадавших в ДТП россияне.