О происшествии на Шлиссельбургском проспекте 26 сентября в 22.32 сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

Как пишут свидетели, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель ВАЗ-2114 пытался уйти от столкновения и вылетел на трамвайные пути, но этот маневр не помог. Пешеход погиб.

Подписчики страницы также сообщают, что в этом злополучном месте люди довольно часто перебегают дорогу.

- Ужас! Жаль и водителя, и пешехода! – пишут пользователи соцсети в комментариях.

- Минут за 40 до происшествия хотела перейти там дорогу, но решила до светофора дойти… дурацкое место, одинаковое расстояние до пешеходного перехода и идти до них лень.

- Не торопитесь, касается и водителей, и пешеходов… Жизнь одна.