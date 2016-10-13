Фестиваль света этой осенью обещает воплотить лучший европейский опыт светового дизайна и 3D-mapping технологий и превратить фестиваль в подлинно петербургский бренд с особой узнаваемой стилистикой, сообщает пресс-служба Смольного.

- Главные партии в новом 3D-представлении впервые за всю историю мэппинга в Санкт-Петербурге исполнят сразу два архитектурных памятника: Исаакиевский собор и Мариинский дворец, - отмечают в пресс-службе Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. - Ряд зданий, формирующих ансамбль площади, будет задействован в шоу световых инсталляций. Проекционное шоу на Исаакиевском соборе будет посвящено гениальному творению Огюста Монферрана и роли собора в формировании архитектурного облика Петербурга.

Во время шоу зрители увидят 4 новеллы о создании уникального памятника духовной культуры России.

Напомним, что впервые фестиваль заявил о себе запоминающимся световым шоу на фасаде Александринского театра минувшей весной. Для ноябрьского мультимедийного действа выбрана Исаакиевская площадь. В течение двух вечеров главным героем праздника света станет Петербург: город, в котором хочется жить, и куда мечтаешь вернуться.

Фестиваля света проводится в Петербурге по инициативе Комитета по развитию туризма и при поддержке Правительства Петербурга.