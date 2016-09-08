11 карликовых испанских кроликов пытались провезти в Россию из Финляндии без соответствующих документов. Специалисты Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленинградской области досмотрели живую партию на пограничном ветеринарном контрольном пункте МАПП «Торфяновка», сообщает пресс-служба ведомства 8 сентября.

Во время досмотра было выявлено, что ветеринарный сертификат, который предъявил хозяин ушастых, не соответствует условиям ввоза. Также в документе не было подтверждения о проведении необходимых вакцинаций против инфекционных болезней, таких как миксоматоз, пастереллез и вирусная геморрагическая болезнь.

- Ввоз кроликов разрешен после получения согласия Управления ветеринарии Ленинградской области на проведение необходимых карантинных профилактических мероприятий по месту прибытия, - уточнили в пресс-службе Управления. - В настоящее время животные благополучно доставлены в место назначения — во Всеволожский район, где они будут находиться под контролем ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района».