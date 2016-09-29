На фотовыставке снимков из Донбасса в московском Сахаровском центре произошёл очередной скандал - на этот раз экспозицию посетили депутаты с "банкой крови". Первые сообщения об инциденте появились на странице центра в Facebook.

"Извините, у нас нет времени отвечать на звонки и комментарии, нас тут громят в прямом эфире. Пришли: депутат с "банкой крови", люди в камуфляже и казаки. Кричат "мочи козлов, спасай Россию", - гласит сообщение в аккаунте.

Позднее "Интерфаксу" удалось узнать дебоширов: ими оказались политолог Наталья Елисеева и муниципальные депутаты Дарья Сорокина (Братеево) и Дмитрий Захаров (Якиманка).

По словам Елисеевой, именно она принесла банку, в которой вместо крови был томатный сок. Также она отрицает, что она с компанией устроили дебош.

"Все было в рамках законодательства РФ. Мы пришли, чтобы передать организатору выставки банку с томатным соком, олицетворяющую кровь невинно убиенных детей Донбасса. Также копию письма, направленного в СК с просьбой проведения проверки выставки", - заявила она в комментариях агентству.

Также она отметила, что они "банку в помещение не заносили".

Что касается обвинений в вандализме, то Елисеева предположила, что хулиганские действия могли совершить неизвестные ещё до их появления.

"Возможно это провокация Сахаровского центра для дискредитации нашей деятельности", - добавила она.

Ранее 28 сентября на этой же выставке произошёл другой инцидент: неизвестный залил краской из баллончика работы победителей конкурса «Прямой взгляд» Александра Васюковича и Сергея Лойко, посвященные войне в Украине.