Развод Бузовой и Тарасова по-прежнему официально не подтверждён. На фоне неумолкающих разговоров о возможном распаде одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса, российская телеведущая рассказала о своём походе в спортзал и намерении поддерживать себя в форме.

Ольга Бузова разводится?

До сих пор официального подтверждения того, что развод Бузовой и Тарасова – свершившийся факт, не существует. На страничке в Instagram российской телеведущей давно не появлялось совместных фотографий с футболистом "Локомотива", что ещё больше подогревает слухи о расставании звёздной пары.

При этом в одном из последних постов в Instagram Бузова рассказала о походе в спортзал. "Сегодня были супер сеты и ягодицы просто горят!" – подписала снимок российская телеведущая. На фотографии она стоит возле тренажёра и делает подход, укрепляя мышцы рук.

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"Если кто-то ещё думает, что красивое тело можно получить, сидя на диете или диване, то разочарую – это регулярная работа в зале или дома и правильное питание, – уверяет Бузова. – Никаких чудес ! Правда, программа тренировок должна быть написана профессионалами! Это важно! Многие жалуются, что тренируются, а результата практически нет".

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Если пост про поход в спортзал следует расценить как позитивный, то некоторые фотографии, выкладываемые в Instagram, Ольга Бузова подписывает явно не в лучшем настроении. "И даже если хочется завыть...Ты стисни зубы, гордо улыбаясь...Произнеси: Жила, живу и буду жить. Счастливой буду, и не сомневаюсь!" – вот таким был один из последних её комментариев на страничке.

Тем временем российский сенатор Елена Мизулина, которую попросили не дать браку Бузовой и Тарасова распасться, призналась, что не собирается вмешиваться в отношения телеведущей и футболиста.