В Выборгском районе Петербурга, за автобусной остановкой на пересечении проспекта Энгельса и Енотаевской улицы днём 27 октября загорелся ларёк.

О пожаре сообщили очевидцы в четверг в 15.30 в паблике "ДТП и ЧП / Петербург" и выложили фото с мечта ЧП. Из-за пожара возникло задымление.

- В цельнометаллическом павильоне грузинской выпечки размером 3х4 метра обгорела обстановка на площади 5 квадратных метров, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. - В 15:53 пожар ликвидирован.

Две машины МЧС частично перегородили дорогу транспорта, из-за чего образовалась пробка, скорость движения в которой, по данным "Яндекс.Пробки", составила около 10 км/ч. Вторая полоса движения оставалась свободной для проезда.

Сведений о пострадавших не поступало.