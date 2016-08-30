Первый раз джазовые музыканты собрались в писательском посёлке ещё в 2003 году. Тогда, как признаётся основатель фестиваля журналист Дмитрий Киселёв, его участники и организаторы жили в палатках. С тех пор многое изменилось. В 14-м сезоне в масштабном фестивале участвовали 14 коллективов более чем из 15 стран, включая США, Германию, Францию, Великобританию, Кубу, Японию и даже Китай.

– Я позвонил коллегам в пресс-службу посольства Китая в Москве и спросил: «А у вас есть джаз вообще?» Они говорят: «Ну, конечно, есть», – рассказал Дмитрий Киселёв. – Я сказал: «Ничего не понимаю в китайском джазе, можете кого-либо делегировать к нам на ваш выбор?» Они сказали: «Конечно!»

Полный список участников не озвучивался до последнего, поскольку, по сло-вам организаторов, в прошлом на музыкантов оказывалось давление из-за поездки в Крым.

В этом году Koktebel Jazz Party посетили более 12 тысяч человек. Все вырученные от продажи билетов средства второй раз подряд пойдут на благотворительность. В 2015 году деньги отдали на капитальный ремонт местной школы №1, который обошёлся примерно в 1 млн 750 тысяч рублей. На этот раз помощь будет оказана как общеобразовательной, так и танцевальной школе.

– Здесь одно из красивейших мест на Земле, и мы будем поддерживать и развивать посёлок – конечно, через школу, ведь в этой школе учатся люди будущего Коктебеля, поколение тех, кто будет создавать лицо посёлка, – сказал Дмитрий Киселёв. – Коктебель не может быть весь в прошлом, у него должно быть будущее, и мы как раз его создаём.