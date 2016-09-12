Ещё накануне, в ночь на 12 сентября, горожане удивились, когда заметили на Дворцовой площади Петербурга ряд машин и спецтехники. Фото выложили в сеть и начали шутить: неужели в ближайшее время ожидается сильный снегопад, что заблаговременно вывели столько техники. Но, как сообщала накануне пресс-служба Смольного, технику дорожники заблаговременно подготовили для демонстрации готовности к зимнему сезону.

12 сентября на Дворцовой площади состоялся смотр уборочной техники. А готовность дорожных предприятий проверили губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель городского Заксобрания Вячеслав Макаров.

Председатель Комитета по благоустройству Владимир Рублевский рассказал о возможностях представленной техники – комбинированных дорожных машин для уборки проезжей части, современных тротуароуборочных тракторов, лаповых снегопогрузчиков типа ХАП, зимних пылесосов.

В смотре приняли участие все дорожные специализированные предприятия и организации города. На Дворцовой площади было выставлено более 500 машин, уже подготовленных к работе в морозы и снегопады.