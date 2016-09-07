Подходит к концу туристический сезон в Петербурге. И пока городские комитеты подсчитывают число гостей, посетивших Северную столицу, службы дорожного надзора подводят свои итоги, которые их отнюдь не радуют. Оказалось, что за это лето туристы разобрали на сувениры порядка 20 квадратных метров брусчатки Дворцовой площади – это порядка 2000 штук. При этом ни один злоумышленник полицией не найден.

– Эта проблема, увы, существует во многих мировых столицах, – рассказал Вадим Мизюкин, начальника отдела комплексной уборки Комитета по благоустройству Петербурга. – В афинский Акрополь, например, ежедневно завозится самосвал мрамора, который туристы также разбирают на сувениры.

Специалисты дорожного предприятия «Центр» в ежедневном режиме восстанавливают элементы брусчатки Дворцовой. Они к этому уже привыкли.

– На нашей главной площади используется брусчатка из габбро-диабаза (карельского гранита), – рассказал Metro мастер-плиточник Эдуард Немцевич. – Подобрать нужный по форме брусок не так-то просто, ведь при этом надо строго соблюдать круговой рисунок мощения. Собирают брусчатку, словно пазл.

Хоть сам брусок и стоит порядка 25 руб. за штуку, однако властям приходится нести затраты на оплату труда рабочих и техники. Именно поэтому у Александровской колонны в экспериментальном порядке недавно были проведены работы по укреплению гранитных элементов специальной клеящей смесью. Пока ею обработали лишь небольшой участок. Специалисты хотят посмотреть, как он «доживёт» до весны.