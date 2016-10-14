Украинские силовики на танке наехали на двух мирных жителей в Донбассе. Об этом в пятницу сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на заместителя командующего оперативным командованием самопровозглашённой ДНР Эдуарда Басурина.

По его словам, военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ), находясь в состоянии алкогольного опьянения сбили мужа и жену недалеко от посёлка Новомарьевка Добропольского района у границы с Днепропетровской областью.

– Около трех дней назад украинские преступники в состоянии алкогольного опьянения совершили наезд на семейную пару, которая стояла у своего дома. Под гусеницами танка погибли мужчина и женщина, – сказал Басурин.

Имена военных, находившихся в тот момент в танке, устанавливаются.

Напомним, что ранее сотрудники ОБСЕ обнаружили останки женщины, задавленной гусеничной военной машиной. По словам родственницы погибшей, военная техника сбила ее 7 октября.