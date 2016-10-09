Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил на брифинге о том, что разведка ДНР выявила присутствие американских снайперов в зоне конфликта, сообщает Донецкое агентство новостей.

"Наша разведка установила местоположение снайперов, прибывших в зону «АТО» из США. В настоящее время мы собираем факты их преступной деятельности против жителей Донбасса", - приводит заявление Басурина агентство.

Также он отметил о том, что в ходе спецоперации вблизи фронта на Горловском направлении были выявлены позиции тяжелых минометов ВСУ, "подлежащие уничтожению в случае перехода карателей в наступление".