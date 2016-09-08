В связи с празднованием Дня города облака над Москвой планируется разгонять в течение двух дней – 10 и 11 сентября.

"На 10-11 сентября планируются работы по уменьшению количества осадков в Москве и сокращению времени их выпадения, – рассказал АГН "Москва" директор АНО "Агентство атмосферных технологий" Виктор Корнеев. – Готовится 10 самолётов: один самолёт-метеолаборатория Як-42 "Росгидромет" и девять самолётов Военно-воздушных сил – Ан-12 и Ан-26. Сейчас на аэродроме "Чкаловский" выполняются работы по их подготовке, и 10 сентября с 4.00 ночи начнутся работы".

Эксперт отметил, что в зависимости от типов облаков для их разгона используют разные виды реагентов.

"Для этих работ используется жидкий азот или углекислота, кроме того, используются патроны с йодистым серебром, которые могут прорабатывать облако на глубину до 2 км – они летят как сигареты и дымятся, ну и для разрушения мощных конвективных облаков используются порошкообразные реагенты, которые сбрасываются упаковками, которые принудительно раскрываются, и от воздействия порошка облако разрушается. Утром в День города будет принято решение, какие из реагентов использовать, в зависимости от видов облаков, которые будут над Москвой", – добавил Корнеев.

По его словам, объем реагентов планируется заранее исходя из существующей технологии, а сколько будет использовано, решат уже исходя из фактической погоды.