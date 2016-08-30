Главной темой празднования Дня города станет кино. Так, на 10 тематических площадках фестиваля «Московское кино», на Тверской улице горожан встретят герои фильмов. На протяжении двух дней гости праздника смогут сделать себе причёски и макияж, как у героев фильма «Я шагаю по Москве», попробовать блюда из разных эпох, помочь Шурику починить машину времени из киноленты «Иван Васильевич меняет профессию» или принять участие в квесте на площадке «Ночной дозор».

– А на одиннадцатой площадке снимут киноролики в стиле фильма «Стиляг», где актёрами станут гости праздника, – рассказала Metro представитель оргкомитета фестиваля «Московское кино» Анна Туропова.

Специальная программа к тематическому Дню города разработана кураторами проекта «Гуляем по Москве». Горожан проведут по местам, где снимались культовые фильмы.

– Хорошая экскурсия пройдёт 10 сентября на Плющихе, – поделился экскурсовод Евгений Степанов. – Там происходят действия кинофильмов «Три тополя на Плющихе», «Мимино», «Старые клячи», «ТАСС уполномочен заявить...»

Одной из центральных площадок с детской программой станет Екатерининский парк.

– Малышам покажут шоу мыльных пузырей, будут аниматоры, ростовые куклы, выступят цирковые артисты и животные, – пообещал заведующий парком Муслим Сасуркаев. – Всё пройдёт 10 сентября с 14 до 16 часов.

Завершится субботняя программа в 22 часа фейерверками. А с 13 до 16 часов 11 сентября москвичей ждёт парад городской техники на Садовом кольце.

– В городе пройдёт уникальный парад городской техники, – цитирует главу Департамента культуры столицы Александра Кибовского портал mos.ru. – Он не менее зрелищный и интересный, чем военный парад, который проходит 9 мая.

Всего за два дня пройдут более тысячи праздничных мероприятий.