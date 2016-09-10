В Невском районе города в ночь на 10 сентября ликвидировали пожар на Дальневосточном, 100. Зарево от огня было видно издалека. Фото очевидцы выложили в Сеть в четыре утра.

Сообщение о происшествии дежурному поступило в 01:43. Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу, на территории поллетного производства происходило горение поллет. Огонь охватил 70 квадратных метров.

- В 02:48 пожар ликвидирован, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Для ликвидации привлекались два пожарных подразделения. Сведений о пострадавших не поступало.