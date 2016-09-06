На Фрунзенско-Приморской линии петербургского метро вечером 6 сентября поезда некоторое время следовали с увеличенным интервалом. Причиной стал инцидент, который произошёл на станции "Чкаловская". По словам очевидцев, которые выложили фото в сообщество "ДТП и ЧП / Петербург", на рельсы упал молодой мужчина с белой тростью.

В соцсети сообщили о происшествии на станции метро в 16:42.

"На "Чкаловской" на рельсы упал парень, лежит без сознания, служба метрополитена на месте", - подписали фото очевидцы.

По словам других пассажиров, которые в этом время находились на платформе, машинист затормозил в нескольких метрах от упавшего на пути мужчины. Сотрудники метрополитена при помощи специальной лестницы помогли ему подняться на платформу. После этого движение поездов было полностью восстановлено.

Мужчину передали подоспевшим медикам.