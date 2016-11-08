Останки человека были найдены 7 ноября на чердаке одного из домов на Невском проспекте в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Петербургу.

Человеческие кости за чердачной обшивкой во время демонтажа крыши обнаружили рабочие, проводившие капитальный ремонт дома.

Части костей и фрагмент кисти находились на чердаке пятиэтажного дома №74 по Невскому проспекту, в котором располагаются отель и мужской клуб.

Как пишет "Фонтанка", останки могут принадлежать человеку, который погиб во времена СССР. Как отмечает издание, в последний раз ремонт на чердаке проводился более 30 лет назад.

Следственные органы СКР по Петербургу проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Назначена судебно-медицинская экспертиза.