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На борту разбившегося в Пакистане самолёта был известный музыкант

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Джунаид Джамшед - популярный в Пакистане музыкант

Сегодня 16:45

Опубликован список пассажиров, летевших в самолете, разбившемся в Пакистане 7 декабря 2016 года. Информация о погибших появилась в Twitter. Уточняется, что среди погибших - известный шоумен и дизайнер из Пакистана Джунаид Джамшед. Всего жертвами крушения лайнера стали 47 человек. В том числе - 5 членов экипажа. На борту самолета были 31 мужчина, девять женщин, двое детей и трое иностранцев.

Джунаид Джамшед летел вместе с женой. Об этом сообщили его близкие друзья.

Самолет ATR-42 выполнял рейс PK-661 Читрал - Исламабад. По данным ТАСС, непосредственно перед катастрофой командир авиалайнера передал сигнал SOS и сообщил о технических неполадках на борту. В качестве основной причины авиакатастрофы рассматривается отказ двигателя.

В месте крушения самолета в районе города Хавелиан на востоке страны ведется поисковая операция, мобилизованы армейские вертолеты.

Первые фото с места крушения пассажирского самолёта в Пакистане уже появились в Сети.

Джунаиду Джамшеду было 52 года. Он известен в Пакистане как композитор и исполнитель музыки, а также телеведущий, модельер. Начинал профессиональную карьеру Джунаид Джамшед как инженер-машиностроитель для ВВС Пакистана. Но затем начал заниматься музыкой и вскоре начал выступать - перед студентами, в кампусах университетов, где его заметили известные музыканты. Позже Джунаид Джамшед стал проповедником ислама и известным общественным деятелем.

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