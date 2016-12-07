На борту разбившегося в Пакистане самолёта был известный музыкант

Опубликован список пассажиров, летевших в самолете, разбившемся в Пакистане 7 декабря 2016 года. Информация о погибших появилась в Twitter. Уточняется, что среди погибших - известный шоумен и дизайнер из Пакистана Джунаид Джамшед. Всего жертвами крушения лайнера стали 47 человек. В том числе - 5 членов экипажа. На борту самолета были 31 мужчина, девять женщин, двое детей и трое иностранцев.

Джунаид Джамшед летел вместе с женой. Об этом сообщили его близкие друзья.

Самолет ATR-42 выполнял рейс PK-661 Читрал - Исламабад. По данным ТАСС, непосредственно перед катастрофой командир авиалайнера передал сигнал SOS и сообщил о технических неполадках на борту. В качестве основной причины авиакатастрофы рассматривается отказ двигателя.

В месте крушения самолета в районе города Хавелиан на востоке страны ведется поисковая операция, мобилизованы армейские вертолеты.