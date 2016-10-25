Самолет авиакомпании British Airways, следовавший рейсом из Лондона в Сан-Франциско экстренно приземлился в канадском Ванкувере из-за ухудшения состояния здоровья членов экипажа, сообщает Reuters.

По словам представителя British Airways, недомогание почувствовали 25 человек, которые после приземления были госпитализированы. По предварительной информации, все они отравились дымом.

Примечательно, что никто из пассажиров не пожаловался на состояние здоровья.

Авиакомпания уже забронировала пассажирам злосчастного рейса номера в гостинице Ванкувера и намерена отправить их до пункта назначения в ближайшее время.