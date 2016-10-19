На Большом Обуховском мосту через Неву с 19 октября начались планово-предупредительные работы по замене деформационного шва. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ ДСТО "Санкт-Петербург".

Движение будет ограничено на 85-ом километре внешнего кольца.

Круглосуточные работы пройдут в четыре этапа.

С 19 по 24 октября перекроют первую полосу.

С 24 по 27 октября перекроют движение на первой и второй полосе.

С 27 по 29 октября будет перекрыта четвертая полоса.

С 29 октября по 5 ноября перекроют третью и четвертую полосы.

В качестве генерального подрядчика работ выступит ООО "ЕвроТрансСтрой".

Кроме того, в пресс-службе Государственной административно-технической 19 октября предупредили, что с 23 октября по 30 ноября в связи с реконструкцией будет полностью прекращено движение по Тучкову мосту.