ДТП с участием такси и Volkswagen произошло около полуночи 14 ноября. Машины столкнулись на перекрёстке проспекта Большевиков и улицы Коллонтай в Невском районе Петербурга. Фото с места ДТП очевидцы выложили в группу "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

- Getttaxi vs Volkswagen на пересечении пр. Большевиков - ул. Коллонтай, - рассказывают очевидцы. - На фото не видно, Volkswagen снес ограждение. Занимают левый ряд. Осторожней на поворотах.

О пострадавших не сообщается. Как отметили в группе в соцсети, на перекрёстке, где произошло ДТП, ночью не работали светофоры. Также, по словам автомобилистов, утром они также не заработали, что спровоцировало коллапс на перекрёстке в час пик.