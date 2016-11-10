Во Фрунзенском районе Петербурга вечером 10 ноября прорвало трубопровод ГВС. Фото бьющего на несколько метров фонтана на Белградской улице возле Яблоневого сада очевидцы выложили в Сеть. По словам автомобилистов, по улице было практически не проехать - густой пар окутал дорогу. Видимость была минимальной.

Как уточнили в пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга", заявку диспетчер получил в 17:55. Аварийная бригада оперативно прибыла на место и приступила к локализации коммунальной аварии.

Сведений о пострадавших не поступало. Информация о возможных отключениях жилых домов от тепла или перевод на пониженное теплоснабжение уточняется.