На Балтийском вокзале продавали дамские сумки и наручные часы от всемирно известных производителей. Однако все это оказалось дорогой подделкой. Как сообщили Metro в пресс-службе транспортной полиции, сотрудники управления прошли с плановой проверкой и нашли контрафакт под названием фирменного производителя. Торговый павильон работает на этом месте довольно давно. У предпринимателя не было документов на использование популярного бренда, а также сертификатов качества.

Контрафакт полицейские отправили на экспертизу правообладателю торговой марки. По заключению эксперта, торговля мировыми брендами причинила ущерб на 130 тысяч рублей.

Предпринимателю придется отвечать по статье 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Это значит, ему придется заплатить от пяти до десяти тысяч рублей штрафа, а также “попрощаться” с контрафактом - его конфискуют.

Городской Центр контроля качества с начала 2016 года нашел более одной тысячи контрафактных товаров в Петербурге.

Специалисты напоминают о простых правилах того, как отличить мировой бренд от подделки. В первую очередь, это место и цена - они должны соответствовать уровню приобретаемой вещи.

Неровные швы, торчащие нитки - такой явный брак не допустят производители с мировым именем. Кроме того, на сумках внутри и снаружи дублируется серийный номер из цифр и букв, которые указывают на место производства. Кроме того, статусные бренды не продают свой товар без упаковки.