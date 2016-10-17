Бывший начальник службы безопасности Анджелины Джоли и Брэда Питта Марк Билингэм дал эксклюзивное интервью изданию The Sun. В нём он рассказал о своей работе на известную чету.

По словам Билингэма, он часто сопровождал звёзд на мероприятиях. Благодаря своему опыту (он 27 лет служил в ВС Великобритании и воевал в Ираке), Марк легко определял потенциального нарушителя в толпе и защищал звезду от нежелательного общения, а однажды даже спал Джоли от возможного покушения.

– В один из дней Энджи снималась в толпе людей. Все улыбались, а один парень стоял с каменным лицом. Он выглядел очень злым. Через несколько дней мы увидели его снова. Он шёл к Джоли с пачкой фотографий, чтобы она их подписала. Она хотела уже выйти из машины, но я не дал. Взял снимки и передал ей. Там были очень личные кадры. Парень же сбежал, – рассказал охранник изданию.

По его словам, через некоторое время мужчина объявился снова. На этот раз возле отеля, где остановилась Анджелина Джоли.

– Я его скрутил. Выяснилось, что он преследовал её (Джоли – прим.ред.) во всех штатах. Он есть на многих снимках в толпе. Когда она была одна – он улыбался, если Джоли сопровождал Питт, парень злился. Я считаю, что это классический случай, как с Джоном Ленноном, – отметил секьюрити.

Напомним, что недавно стало известно о том, что Брэд Питт и Анджелина Джоли разводятся. Позже сенсационную новость подтвердили представители актёров.

По одной версии, инициатором разрыва стала Джоли, актриса якобы обвинила своего мужа в жестоком обращении с детьми.

По другой версии, на развод подал Питт, он якобы устал от политических амбиций своей супруги.

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