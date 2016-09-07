В Петербурге суд постановил арестовать 61-летнего мужчину, который сбил ребенка и скрылся.

Задержан пенсионер - водитель мопеда - накануне, 6 сентября, через сутки после произошедшего ДТП.

По информации пресс-службы ГУВД, инцидент произошел вечером на Мебельной улице в Петербурге, во дворе дома №25/1.

- Около 18.10 во дворе дома 25/1 по Мебельной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга водитель, управляя мопедом, совершил наезд на 12-летнюю девочку-пешехода, после чего с места ДТП скрылся, - сообщили в Главке.

Шестиклассница в состоянии средней степени тяжести была госпитализирована, у девочки диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы.

Тут же пенсионер-водитель был объявлен в розыск. Полицейские опрашивали местных жителей, обходили территорию и в итоге установили личность мужчины.

- Полицейские установили, что данное ДТП совершил 61-летний пенсионер, житель Приморского района, который был задержан и полностью изобличен в совершении указанной аварии, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту возбуждено дело по ч. 2 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием) и статьей 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Приморским районным судом города Петербурга гражданин признан виновным в совершении указанных административных правонарушений и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.