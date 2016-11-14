Оркестр KREMLIN провёл очередную яркую акцию. На этот раз площадкой для их внезапного выступления стал Даниловский рынок.

Посреди обычного рабочего дня между продуктовыми рядами будто бы из ниоткуда появились группы музыкантов, вооружённых скрипками, альтами, виолончелями и контрабасами. Мужчины – в смокингах и при бабочках, женщины – в классических чёрных платьях.

Сначала «переигрывались», стоя на месте: несколько нот исполняла группа у прилавка с фруктами, на их игру «отзывались» музыканты, забравшиеся на балкон.

Затем все, продолжая играть, направились к пятачку в центре рынка, причём виолончелисток везли на тележках рабочие.

Некоторые продавцы покинули свои места и устремились за процессией вместе с десятками посетителей рынка. Музыкантов также сопровождали добровольцы с большими мешками, которые они протягивали публике.

– Нет, это только для аплодисментов! – остановила девушка с мешком мясника, пытавшегося положить в него деньги.

Но кому-то такой праздник музыки пришёлся не по душе.

– Отойдите от прилавков! – пыталась разогнать весёлую толпу покупательница с тележкой. – Здесь торговое помещение, а не концертный зал!

А продавец мяса трагически вздыхал:

– Всё против нас!

Шествие завершилось у прилавка, где дирижёр и руководитель оркестра Миша Рахлевский попытался выторговать кусок колбасы за аплодисменты из мешка. Но продавщица на уговоры не поддалась, и музыканту пришлось заплатить деньгами.

– Я просто очень растерялась, – позже призналась Metro Любовь. – На самом деле выступление мне очень понравилось и сейчас я поступила бы по-другому.

Но Миша Рахлевский, похоже, такого результата и ожидал.

– Мы хотели сказать, что аплодисменты кормят нас духовно, но они не материализуются финансово, – рассказал он Metro. – Что поддерживать культуру должны люди, которые считают, что она им нужна. Оркестры и научные центры тоже нуждаются в благотворительности.