На Украине определились с городом, где пройдёт музыкальный конкурс "Евровидения-2017". Организационный комитет принял решение, что мероприятие состоится в Киеве, сообщает телеканал "112 Украина". Всего у столицы Украины было два конкурента: Одесса и Днепр (бывший Днепропетровск).

По результатам голосования получилось, что Киев получил 19 голосов, Одесса — 2, а за Днепр никто не проголосовал. Ещё один человек воздержался.

Также было определено место, где именно состоится мероприятие. Для проведения конкурса был выбран Международный выставочный центр на левом берегу Днепра. Именно там исполнители со всей Европы и из Австралии выступят со своими композициями. Ожидается, что Центр будет переоборудован и отреставрирован, а всю прилегающую инфраструктуру отремонтируют.

Отметим, что Киев был выбран на фоне слухов том, что конкурс может принять Россия вместо Украины, так как хозяйка "Евровидения-2017" затянула с решением организационных вопросов и столкнулась с финансовыми проблемами при подготовке события. Позже в Европейском вещательном союзе опровергли данную информацию.