У дома №32 на 15-й линии Васильевского острова (В.О.) сгорела легковая машина отечественного автопрома. По словам очевидцев, в автомобиле после локализации пожара было найдено тело мужчины. Женщину успели вытащить до того, как "Жигули" охватил огонь. Пострадавшвая получила ожоги - её госпитализировали. "Фонтанке" подтвердил информацию о погибшем мужчине источник в правоохранительных органах. Авто загорелось окол 15:49. Пожар был ликвидирован в 16:17.

Также предварительно установлено, что ранее пара не раз распивала спиртное в припаркованной у здания МФЦ машине. Рассматривается версия, что после расптия спиртного пара задремала, а в салоне авто у них была зажжена свеча, которая "согревала" их. Свечка, предположительно, и стала причиной пожара.

Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины.