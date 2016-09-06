Житель китайской провинции Хэйлунцзян решил ярко завершить отношения со своей женой. Как сообщает издание The Beijing News, во время ссоры со своей супругой возле здания суда, где проходил их бракоразводный процесс, мужчина не выдержал очередной перепалки и в прямом смысле взорвался: он привёл в действие взрывное устройство малой мощности.

По данным местных властей, в результате инцидента мужчина, по имени Вэн Моумоу скончался на месте от полученных ран. Его супруга Чэн Моумоу и ещё один человек получили ранения в результате происшествия. Врачи срочно госпитализировали пострадавших и теперь их жизнь находится вне опасности.

Правоохранительные органы ведут расследование по этому делу.