На улице Правды в поликлинике № 37 скончался пациент, который так и не дождался своей очереди. Как сообщают очевидцы, мужчина внезапно упал и посинел.

Как сообщает Life78, причиной смерти 44-летнего мужчины стал сердечный приступ. Ему не смогли помочь сами врачи, а скорая - не успела приехать в поликлинику. Поэтому на место происшествия пришлось прибыть правоохранительным органам.

Подобный случай призошел 29 февраля 2016 года. В 123 поликлинике Фрунзенского района умер 80-летний мужчина. Пенсионер дождался своей очереди, около девяти утра зашел в кабинет и скоропостижно скончался.Тело пациента отправлено медицинским экспертам для установления причины смерти.

Случаев смерти прямо у на глазах у врачей немало. Летом 2015 пациентку с подозрением на гастрит направили на обследование в больницу Невского района на эндоскопию. Перед началом процедуры у неё уточнили, нет ли аллергии на лидокаин. Пациентка ответила, что нет. После того, как ей сбрызнули спреем с лидокаином горло перед эндоскопией, ей стало плохо.

По предварительной версии, смерть наступила от обширного инфаркта миокарда. Проверку по делу тогда проводили петербургский Росздравнадзор и следственный комитет.