Первый случай произошёл в Выборгском районе Петербурга пару дней назад в ночь на 13 ноября. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", тело 42-летней женщины было обнаружено прохожими в 01.12 у дома 13 по проспекту Культуры. Предварительно было установлено, что петербурженка упала с высоты 15 этажа.

Позднее полиция установила, что к смерти неработающей женщины может быть причастен её знакомый. Правоохранители задержали 30-летнего мужчину, который подозревается в том, что около часу ночи 13 ноября, находясь на балконе запасной лестницы многоэтажного дома, сбросил вниз с 15-го этажа знакомую и скрылся.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (умышленное убийство). Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Другой случай падения с высоты произошёл 16 ноября в Красносельском районе города. Как рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург", из окна дома 41 по проспекту Маршала Жукова выпала девушка, которой на вид около 23 лет. Скорая и полиция прибыли к месту ЧП. Девушку увезла скорая. Состояние пострадавшей уточняется.