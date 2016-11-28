Обстоятельства ДТП, в котором пострадала молодая женщина, выясняет полиция. В ночь на 28 ноября на Среднеохтинском проспекте в Петербурге автомобиль сбил семью, которая шла с коляской. В момент наезда авто, на дороге была только женщина с собакой, а мужчина спускал с тротуара коляску. Всё произошло буквально у него на глазах.

На Среднеохтинском автомобиль сбил семью с коляской

Он сразу же поспешил рассказать, что в столь поздний час возвращался с супругой с концерта. Ребенка с собакой перед этим они оставили у бабушки малышки.

- Впереди шла моя жена с собакой, я шел сзади с коляской с грудным ребенком, - рассказывает Константин в группе "ДТП и ЧП / Петербург". - Метров за 20 до пешеходного перехода был припаркован Nissan. Когда мы дошли до середины дороги, он резко начал движение от обочины в сторону пешеходного перехода с перестроением на полосу левее, сбил мою жену прямо на переходе, переехал ей ногу и собаку.

Мужчина вызвал полицию и скорую. Машина, по словам мужчины, пыталась скрыться, но затем вернулась. Сотрудникам ДПС водитель заявил, что ни на кого не наезжал, а муж пострадавшей женщины-пешехода набросился на него с ножом.

- Сотрудники полиции изъяли у меня сувенирный швейцарский нож-брелок с инструментами на экспертизу, - подтвердил наличие ножа Константин.

В результате ДТП молодая женщина получила ушибы обеих ног, разрыв сухожилий, гематому на на стопе и ушиб головы, сотрясение мозга. Собака жива - у неё убил рёбер, головы и лап.

Мужчина отметил, что также направил соответствующее заявление в городскую прокуратуру, так как считает, что водитель авто попытается уйти от ответственности.

По информации источника "Лайфа" в оперативных службах, всё произошло вне зоны пешеходного перехода на проспекте. Мужчина на Nissan Pathfinder во время движения наехал на собаку и женщину. Между водителем и пешеходами сразу же возник конфликт. На место вызвали сотрудников полиции.