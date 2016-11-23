Появились подробности истории про дебошира, который напился и начал буянить на борту самолета Москва-Париж 20 ноября. Как оказалось, задержать буйного пассажира в самолете помог супруг Кристины Орбакайте - Михаил Земцов. Он летел этим рейсом по рабочим делам.

Как сообщалось, буянить мужчина в тельняшке начал сразу после взлета. Он угрожал членам экипажа, оскорблял стюардесс. Им даже пришлось обратиться за помощью к другим пассажирам. И тогда на выручку им пришел Михаил Земцов.

Кристина Орбакайте на своей страничке в Instagram рассказала, что ее муж просто встал на защиту стюардесс и скрутил авиадебошира. Мужчину связали ремнями, и остаток пути дебошир провел, лежа на полу, а после посадки в Париже его передали полицейским.

Видео задержания дебошира в самолете Москва-Париж уже появилось в Сети.

Отметим, что накануне стало известно о другом ЧП на борту самолета. Пьяный мужчина на борту самолета рейса Москва — Дубай выражался нецензурной бранью и сообщил пассажирам, что может взорвать самолет. Позднее житель Нижнего Новгорода получил 10 суток административного ареста.