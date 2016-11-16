В честь собственного юбилея музей Москвы в четверг, 1 декабря, будет бесплатным для семей с детьми, экскурсионных групп, а также любых компаний друзей.

Но есть условие: бесплатным музей будет для тех групп, общий возраст участников которых в сумме составит не менее 120 и не более 130 лет.

Ограничений по количеству людей в одной группе нет. Предъявление паспортов обязательно.

В свой праздничный день гостей музея угостят фирменным лакомством – ореховым тортом "Москва".

Гости увидят выставку "Азбука музея", которая открылась ещё в августе. Это более двух тысяч экспонатов, начиная с археологических находок IV века до советских машин, передаёт mos.ru.

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