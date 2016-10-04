Поздним вечером 3 октября в Петербурге на Крестовском острове загорелся музей-аттракцион «Дом-Наоборот». Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Петербургу, сообщение о пожаре в доме №3 по улице Рюхина на пульт дежурного "01" поступило в 23.43.

Пожар ликвидировали в течение 20 минут, затем спасатели продолжали проливку.

Но за это время огонь успел уничтожить значительную часть здания, сообщает Life78. А оставшаяся часть может в любой момент обрушиться.

Сведений о пострадавших не поступало. Причины возгорания устанавливаются.