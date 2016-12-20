Вице-премьер правительства России и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко назвал условие переноса чемпионата мира 2018 года в другую страну. По его словам, для этого придётся заплатить.

– Можно утром проснуться [и услышать]: я у тебя забираю чемпионат мира. Что значит "забираю"? Заплати, потом забирай. С этой точки зрения чемпионат мира-2018 застрахован. На сколько? Это наши дела, — приводит слова Мутко "Р-Спорт".

Напомним, что 14 декабря Международная федерация бобслея и скелетона объявила о переносе чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону из Сочи в немецкий Кенигзее.

После таких новостей появились слухи о том, что и чемпионат мира — 2018 будет перенесён из России.

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