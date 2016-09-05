Об инциденте с мусоровозом на проспекте Маршала Блюхера рассказал в паблике “ДТП и ЧП/Петербург” очевидец по имени Дмитрий.

– На Блюхера у Лабораторного мусоровоз дал угла и потерял мусорку. Хорошо, что никого не придавило, – описал ситуацию петербуржец.

В результате происшествия проезжая часть оказалась засыпана разными пакетами и коробками с хламом.

Отметим, что за текущие сутки, 5 сентября, это уже не первое ДТП в Петербурге с участием мусоровоза. Так утром на выезде из аэропорта «Пулково» водитель мусоровоза сбил лося. А на улице Ткачей мусоровоз столкнулся со стритрейсером.