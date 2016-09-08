В одном из домов в Василеостровском районе Петербурга нашли мумию. Останки мужчины были обнаружены утром 7 сентября в двухкомнатной квартире в доме 40 по Железноводской улице, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Личность погибшего установит экспертиза. По данным информагентства, данная квартира, где обнаружили мумифицированные останки человека, зарегистрирована на 63-летнего мужчину.

Дверь в квартиру пятиэтажки вскрывали сотрудники МЧС. Высохшее тело находилось на полу под кучей мусора.

Останки отправлены в морг для установления причин смерти. Следственный комитет проводит по данному факту доследственную проверку.