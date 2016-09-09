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 Опубликовано : Сегодня 12:06

МПК лишила аккредитации ещё одного представителя Белоруссии на Паралимпиаде-2016 в Рио

  • Данила Белов

Его также наказали за пронос российского флага на церемонии открытия Паралимпийских игра

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Международный паралимпийский комитет лишил аккредитации ещё одного члена делегации из Белоруссии за инцидент с российским флагом на церемонии открытия летних Паралимпийских игр-2016 в Рио, сообщает БЕЛТА, со ссылкой на председателя Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель.

-Международный паралимпийский комитет принял решение о лишении аккредитации члена белорусской делегации, который прошел в ходе церемонии открытия Игр с российским флагом, а также еще одного из руководителей нашей команды, — сказал он.

Причиной такого решения стало то, что в МПК посчитали пронос российского флага политической акцией. Белорусскую команду предупредили  о недопустимости подобных действий и серьёзных последствиях в случае повторения. 

Напомним, что ранее сообщалось, что за пронос флага России аккредитации был лишен член делегации Андрей Фомочкин.

Напомним, что в Рио состоялось открытие Паралимпиады-2016. Российские спортсмены в этом году не участвуют в международных соревнованиях. Причиной отказа в допуске России к Паралимпиаде-2016 стал доклад Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которому в России на государственном уровне разработана и действует допинг-система, участие в которой принимали и паралимпийцы. На основании этого Международный паралимпийский комитет (IPS) 7 августа решил отстранить Россию от Паралимпиады-2016. Паралимпийский комитет России (ПКР) позднее подал жалобу в CAS, которая была в итоге отклонена.

Когда в CAS огласили решение по поводу российской сборной, глава Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель заявил, что планирует принести на открытие Паралимпиады-2016 в Рио российский флаг, но держать он будет его сам и при этом находиться на трибуне, чтобы тем самым избежать преследования со стороны МПК. 

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