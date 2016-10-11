30 ноября станет последним днём в этом сезоне, когда ещё будет осуществляться навигация в Петербурге. А уже в ночь на 1 декабря мосты разводиться не будут, сообщили в ГУП «Мостотрест» 11 октября.

Навигационный период по Малой Неве окончится на 2 недели раньше, передаёт "Радио Балтика". Так, например, Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский мосты перестанут разводить до 15 ноября. А с декабря проход судов по Неве и Малой Неве будет осуществляться лишь по предварительной заявке.

В этом сезоне число грузовых судов сократилось по сравнению с прошлым. По подсчётам «Мостотреста», по состоянию на 30 сентября по городским рекам прошло 2071 судно, что на четверть меньше показателей предыдущей навигации.