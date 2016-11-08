Столичный регион 10 и 11 ноября ждёт непогода: ожидаются гололёд и ледяные дожди, рассказали Metro в центре погоды "Фобос".

В ближайшую среду, 9 ноября, москвичей ждёт небольшая передышка: погода будет устойчивая, ночью морозы до десяти градусов, днём не больше пяти градусов мороза.

Но 10 ноября балканский циклон принесёт в Москву тепло и влагу средиземноморского происхождения.

– Столкновение этого тепла и холода, который будет накануне, приведет к такому взрывному процессу, довольно сильным осадкам — до трети нормы, — сказал специалист центра. Норма для ноября составляет 58 миллиметров осадков.

Метели начнут переходить в ледяные дожди. Температура будет колебаться от минусовой к нулю, это будет сопровождаться гололёдом и налипанием снега на провода. Ветер будет в пределах нормы – 5-10 метров в секунду, хотя возможны порывы до 15 метров в секунду.

Специалисты центра рекомендуют в ближайшую пятницу и четверг остаться дома, также прогнозируется транспортный коллапс.