Случай произошёл в квест-руме на Авиамоторной улице.

22-летний молодой человек, пришедший с друзьями на хоррор-квест о злом Санта-Клаусе, испытал на себе гораздо более сильный эффект реальности, чем рассчитывал. Актёр-аниматор, исполняющий роль злодея, замахнулся топором слишком близко к его голове, в результате чего нанёс ему открытую рану головы и почти отсёк ухо.

На место прибыли полицейские и медики. Правоохранители проводят проверку, и, по данным телеканала Рен ТВ, есть сведения, что актёр нанёс парню травму случайно.

Другие случаи, когда квесты заканчивались плачевно: • В Саратове школьник получил ножевое ранение живота после участия в квесте «Поворот не туда». По сообщениям местных СМИ, травму он получил по собственной неосторожности. • В Оренбурге участники квеста не смогли разгадать загадки в квесте «Да Винчи» и начали крушить декорации. Завязалась драка с организаторами, в результате которой была госпитализирована девушка.

Metro связалось с человеком, купившим злополучный топор, создателем и бывшим организатором квеста, актёром Театра на Таганке Сергеем Цимбаленко, чтобы узнать, почему он не выбрал для игры бутафорский топор.

– Квест был рассчитан на высокопрофессиональную игру актёров, которые смогут управлять настоящим топором и воздействовать на игроков и в то же время никого не убить, – ответил Сергей. – Всё было рассчитано до миллиметра, все его элементы. И если какой-то элемент не в порядке, будь то игра актёра, фонограмма, свет, квест терял от этого очень много. А сейчас это уже совсем другой квест.

Однако узнать, что же именно изменилось, мы так и не смогли – новые руководители квест-рума от комментариев отказались. На страничках квеста в социальных сетях о ЧП тоже ничего, только отзывы и фотографии довольных клиентов, в том числе и детей. Некоторые весело позируют с топором. И, хотя на телефон в квест-руме никто не отвечает, на сайте запись на игру по-прежнему открыта.