Горожане готовятся к Хеллоуину. Корреспондент газеты Metro узнала, в образе кого москвичи проведут канун Дня Всех Святых – 31 октября.

– В этом году очень популярны костюмы Харли Квинн и Джокера. Но бывают и неожиданные заказы. Например, костюм-торт, – рассказала Metro Наталья, администратор магазина «Театральная галерея «АРТЭ». – В остальном всё достаточно предсказуемо, каждый год популярны образы Дракулы, вампирш.

Не теряют интереса москвичи и к костюмам маньяка из фильма «Крик» и джедаев, любят наряжаться мёртвыми невестами или зомби.

– В этом году у нас стали ещё спрашивать про надувные куклы, не знаю с чем это связано, – поделилась продавец Яна из магазина Happia. – Из мелочей для грима берут гелевую кровь в тюбиках, клыки, жидкий латекс для ран.

Молодые люди могут нарядиться не только брутальными бессмертными злодеями, но и кроткими монашками, или маленькими девочками.

– Мальчики часто берут женские костюмы, – добавила Наталья. – Может прийти молодой человек со своей девушкой, и он одевается Красной Шапочкой, а она волком.

Фантазии горожан может ограничить только бюджет.

– Главное для заказчика, чтобы было секси – короткие юбочки, безумная обувь, – призналась генеральный директор студии проката костюмов «Фигаро» Лариса Грибачёва. – Но бывают и странные заказы, в прошлом году просили кровавую форму солдата Красной армии, я отказала. Ещё для заказчика важно, чтобы было побольше крови, чёрного, красного, это актуально во все времена для Хеллоуина. Из аксессуаров используют тематические линзы, имитирующие бельмо, глаза животных, маски, парики. Кто может себе позволить, даже заказывают крылья с возможностью трансформации.