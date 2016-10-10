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 Опубликовано : Сегодня 10:51

Москвичи увидят северное сияние в парке "Зарядье"

  • Татьяна Иванова

Там же круглый год можно будет наблюдать различные климатические явления

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Инсталляции с эффектом северного сияния, грозового неба, звездопада, падающих градин и других климатических сюрпризов гости и жители столицы смогут увидеть в двухуровневом медиацентре парка "Зарядье".

Этот центр, по задумке московских дизайнеров, станет одной из главных площадок всего нового парка в самом центре Москвы, передает официальный портал мэра столицы. 

На потолке минус первого этажа медиацентра будут появляться световые инсталляции, создающие эффект грозы, снегопада и даже северного сияния. 

"Всю инсталляцию будут делать из поликарбонатных стержней, которые формируют особый объем", – уточнил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Также в центре появятся двухметровые каменные скамьи-валуны. Они тоже будут особым образом подсвечены. А на входе в медиацентр откроется интерактивный комплекс "Москва сейчас". Под навесом будут оборудованы информационные стелы. Они расскажут посетителям обо всех мероприятиях, проходящих и запланированных в парке, его туристических маршрутах и важных достопримечательностях.

Кстати

  • На первом этаже павильона заработает туристический центр, выставочный зал, круговая панорама, аттракцион "Полет над Россией" и другие площадки.
  • Медиацентр "Зарядье", как и сам парк, откроется уже в следующем – 2017, году. 

Справка

  • Строительство парка началось в сентябре 2015 года. Его территория отразит четыре главные климатические зоны России – тундры, леса, луга и степи. Плавно перетекая друг в друга, эти участки будут спускаться от улицы Варварка к набережной Москвы-реки.
  • Парк "Зарядье", как предполагается, соединит несколько популярных столичных туристических маршрутов – от Варварки и Большого Москворецкого моста до Воробьевых гор.
  • Посетители парка смогут увидеть ледяную пещеру, "парящий" мост над набережной Москвы-реки, стеклянный купол-теплицу и другие необычные объекты. 
  • Парк "Зарядье" будет бесплатным. 
  • Режим работы – круглосуточный и без выходных.

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