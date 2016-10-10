Москвичи увидят северное сияние в парке "Зарядье"

Инсталляции с эффектом северного сияния, грозового неба, звездопада, падающих градин и других климатических сюрпризов гости и жители столицы смогут увидеть в двухуровневом медиацентре парка "Зарядье".

Этот центр, по задумке московских дизайнеров, станет одной из главных площадок всего нового парка в самом центре Москвы, передает официальный портал мэра столицы.

На потолке минус первого этажа медиацентра будут появляться световые инсталляции, создающие эффект грозы, снегопада и даже северного сияния.

"Всю инсталляцию будут делать из поликарбонатных стержней, которые формируют особый объем", – уточнил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Также в центре появятся двухметровые каменные скамьи-валуны. Они тоже будут особым образом подсвечены. А на входе в медиацентр откроется интерактивный комплекс "Москва сейчас". Под навесом будут оборудованы информационные стелы. Они расскажут посетителям обо всех мероприятиях, проходящих и запланированных в парке, его туристических маршрутах и важных достопримечательностях.