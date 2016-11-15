В Кремле прошла рабочая встреча столичного градоначальника с президентом России Владимиром Путиным. Глава города сделал упор на экономику и социальные обязательства Москвы.

По словам Сергея Собянина, несмотря на сложные условия, объём инвестиций в экономику города не только не уменьшился, но и немного увеличился.

– Наша продукция становится более конкурентной на рынках, – заявил мэр.

Успехи в экономике Собянин связывает с тем, что мэрия не отказалась от задуманных проектов, самым громким из которых стал запуск МЦК .

Малый и средний бизнес продолжают развиваться, но и это не самое главное.

– В социальной сфере: и здравоохранение, и образование развиваются, на мой взгляд, неплохо, – продолжил мэр. – Растёт заработная плата. Сегодня мы выполняем указы президента по заработной плате врачей, учителей.

Записаться к врачу стало проще, количество людей, которым помогли медики, выросло. Смертность снизилась, рождаемость растёт. Такой внушительной (77 лет) средняя продолжительность жизни в столице никогда не была.

Отдельно мэр остановился на образовании. В этом году столичных школьников протестировали по системе PISA и ребята показали отличные результаты – Москва попала в десятку лучших городов и стран по уровню образования.

– На повестке стоит информационный проект, связанный с электронными учебниками, методическими пособиями, целый ряд других направлений – всё это даст другое качество обучения, – рассказал мэр о планах на будущее. – Вместе с Министерством образования мы начали разрабатывать проект интеграции разных видов образования. Задействуем все возможности московских университетов, технопарков для того, чтобы школьники уже в старших классах понимали, какую профессию выбрать, активно работали с университетами и предприятиями.

Мнения москвичей

Мы спросили у людей на улице, какие позитивные изменения они заметили в Москве за последние годы

37 лет, постановщик Виктор

«Всё стало откровенно лучше. Посимпатичнее, покрасивее город стал».

24 года, основатель бренда одежды Мария

«Мне очень нравятся пешеходные зоны в центре. И меньше пробок стало».

художник Аладдин

«Крымская набережная у ЦДХ. Там очень интересный дизайн».

30 лет, специалист Марина

«Возле метро снесли палатки и стало намного просторнее».

44 года, сотрудник типографии Алексей

«Построили много развязок и эстакад, ездить стало проще».