В Кремле прошла рабочая встреча столичного градоначальника с президентом России Владимиром Путиным. Глава города сделал упор на экономику и социальные обязательства Москвы.
По словам Сергея Собянина, несмотря на сложные условия, объём инвестиций в экономику города не только не уменьшился, но и немного увеличился.
– Наша продукция становится более конкурентной на рынках, – заявил мэр.
Успехи в экономике Собянин связывает с тем, что мэрия не отказалась от задуманных проектов, самым громким из которых стал запуск МЦК .
Малый и средний бизнес продолжают развиваться, но и это не самое главное.
– В социальной сфере: и здравоохранение, и образование развиваются, на мой взгляд, неплохо, – продолжил мэр. – Растёт заработная плата. Сегодня мы выполняем указы президента по заработной плате врачей, учителей.
Записаться к врачу стало проще, количество людей, которым помогли медики, выросло. Смертность снизилась, рождаемость растёт. Такой внушительной (77 лет) средняя продолжительность жизни в столице никогда не была.
Отдельно мэр остановился на образовании. В этом году столичных школьников протестировали по системе PISA и ребята показали отличные результаты – Москва попала в десятку лучших городов и стран по уровню образования.
– На повестке стоит информационный проект, связанный с электронными учебниками, методическими пособиями, целый ряд других направлений – всё это даст другое качество обучения, – рассказал мэр о планах на будущее. – Вместе с Министерством образования мы начали разрабатывать проект интеграции разных видов образования. Задействуем все возможности московских университетов, технопарков для того, чтобы школьники уже в старших классах понимали, какую профессию выбрать, активно работали с университетами и предприятиями.
Мнения москвичей
Мы спросили у людей на улице, какие позитивные изменения они заметили в Москве за последние годы
37 лет, постановщик Виктор
«Всё стало откровенно лучше. Посимпатичнее, покрасивее город стал».
24 года, основатель бренда одежды Мария
«Мне очень нравятся пешеходные зоны в центре. И меньше пробок стало».
художник Аладдин
«Крымская набережная у ЦДХ. Там очень интересный дизайн».
30 лет, специалист Марина
«Возле метро снесли палатки и стало намного просторнее».
44 года, сотрудник типографии Алексей
«Построили много развязок и эстакад, ездить стало проще».