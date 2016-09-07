Москвичи смогут записываться на приём к врачу с помощью мессенджера Telegram.

"В настоящее время широкое распространение среди пользователей получили различные мессенджеры, они уже стали неотъемлемой частью каждого смартфона, – говорится в сообщении на медицинском портале ЕМИАС. – В связи с чем портал начинает тестирование нового канала записи и запускает первую версию бота. Бот позволяет записаться к врачу, просмотреть свои записи или сделать отмену".

В случае, если данный способ записи будет востребован пользователями, планируется развитие функционала и перенос ботов на другие мессенджеры.

Найти бота в Telegram можно по имени @EmiasInfoBot. Для записи к врачу потребуется ввести номер полиса ОМС и дату рождения.